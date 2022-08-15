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Общество15 августа 2022 8:40

Тулячка стала обладательницей бессрочного абонемента на игры «Арсенала»

Его ей вручили в перерыве последней домашней игры
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка стала обладательницей бессрочного абонемента на игры «Арсенала»

Тулячка стала обладательницей бессрочного абонемента на игры «Арсенала»

Фото: материалы пресс-служб

Болельщица Ольга Панькова в перерыве матча «Арсенал» - «Динамо» получила от впервые в истории клуба в подарок бессрочный абонемент на все матчи тульской команды.

Ольга на протяжении уже шести лет пишет авторские стихи перед каждой игрой красно-желтых. Сборник стихотворений за это время набрался весьма внушительный. Творческий подход и отношение к клубу неожиданно были отмечены руководством ПФК «Арсенал».