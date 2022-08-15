Тулячка стала обладательницей бессрочного абонемента на игры «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Болельщица Ольга Панькова в перерыве матча «Арсенал» - «Динамо» получила от впервые в истории клуба в подарок бессрочный абонемент на все матчи тульской команды.

Ольга на протяжении уже шести лет пишет авторские стихи перед каждой игрой красно-желтых. Сборник стихотворений за это время набрался весьма внушительный. Творческий подход и отношение к клубу неожиданно были отмечены руководством ПФК «Арсенал».