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Происшествия15 августа 2022 8:16

Телефоны и игральные карты не добрались до заключенных колонии в Тульской области

Очередного курьера по доставке запрещенных посылок задержали сотрудники ИК №4
Игорь КОПЫТОВ
Телефоны и игральные карты не добрались до заключенных колонии в Тульской области

Телефоны и игральные карты не добрались до заключенных колонии в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Под забором исправительной колонии остановили жителя одной из соседних республик при попытке совершить переброс через основное ограждение. При себе мужчина имел 5 свертков обмотанных канцелярским скотчем, внутри которых находился целый арсенал запрещенных предметов. В частности, помимо 9 мобильных телефонов, 2-х зарядных устройств, 3-х сим-карт различных мобильных операторов и USB-гарнитуры осужденным, отбывающим наказания в ИК-4, предназначались 7 колод игральных карт.

Отпираться пойманный не стал, и теперь получит штраф статье 19.12 КоАП РФ. Сотрудниками же оперативного отдела ИК-4 устанавливаются лица, которым предназначались запрещенные предметы.