Баташевский мост в Туле открыли для движения транспорта
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12 августа, как и планировалось, открылся Баташевский мост, связывающий Пролетарский и Зареченский округа оружейной столицы. Движение запущено на три месяца раньше первоначально предполагаемого срока.
Остается выполнить полную разборку временного моста, доделать пешеходные коммуникации.
Новый мост четырехполосный с перспективой дальнейшего расширения подъездной дороги. Допустимая нагрузка сооружения составляет 80 тонн, что позволяет беспрепятственно проезжать грузовому транспорту.