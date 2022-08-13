Баташевский мост в Туле открыли для движения транспорта Фото: материалы пресс-служб

12 августа, как и планировалось, открылся Баташевский мост, связывающий Пролетарский и Зареченский округа оружейной столицы. Движение запущено на три месяца раньше первоначально предполагаемого срока.

Остается выполнить полную разборку временного моста, доделать пешеходные коммуникации.

Новый мост четырехполосный с перспективой дальнейшего расширения подъездной дороги. Допустимая нагрузка сооружения составляет 80 тонн, что позволяет беспрепятственно проезжать грузовому транспорту.