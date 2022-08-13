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Общество13 августа 2022 9:03

Баташевский мост в Туле открыли для движения транспорта

Произошло это накануне, во второй половине дня
Игорь КОПЫТОВ
Баташевский мост в Туле открыли для движения транспорта

Баташевский мост в Туле открыли для движения транспорта

Фото: материалы пресс-служб

12 августа, как и планировалось, открылся Баташевский мост, связывающий Пролетарский и Зареченский округа оружейной столицы. Движение запущено на три месяца раньше первоначально предполагаемого срока.

Остается выполнить полную разборку временного моста, доделать пешеходные коммуникации.

Новый мост четырехполосный с перспективой дальнейшего расширения подъездной дороги. Допустимая нагрузка сооружения составляет 80 тонн, что позволяет беспрепятственно проезжать грузовому транспорту.