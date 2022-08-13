В Тульской области сотрудники колонии задержали передачку с алкоголем Фото: материалы пресс-служб

Неудачей обернулась попытка пронести алкогольный коктейль жительницей Московской области, прибывшей на длительное свидание к своему супругу. Располагая информацией о возможном нарушении режимных требований, сотрудники ИК-1 проявили бдительность и, несмотря на ухищренный способ сокрытия, обнаружили в чемодане среди личных вещей алкогольный напиток.

Банку изъяли, а вместо длительного свидания на женщину составили протокол об административном правонарушении и передали полиции по месту жительства. В отношении ее супруга проводится внутренняя проверка в колонии.