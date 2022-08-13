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Общество13 августа 2022 7:00

В Тульской области сотрудники колонии задержали передачку с алкоголем

Отметить встречу горячительными напитками намеревалась родственница осужденного, прибывшая на длительное свидание в донскую исправительную колонию №1
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области сотрудники колонии задержали передачку с алкоголем

В Тульской области сотрудники колонии задержали передачку с алкоголем

Фото: материалы пресс-служб

Неудачей обернулась попытка пронести алкогольный коктейль жительницей Московской области, прибывшей на длительное свидание к своему супругу. Располагая информацией о возможном нарушении режимных требований, сотрудники ИК-1 проявили бдительность и, несмотря на ухищренный способ сокрытия, обнаружили в чемодане среди личных вещей алкогольный напиток.

Банку изъяли, а вместо длительного свидания на женщину составили протокол об административном правонарушении и передали полиции по месту жительства. В отношении ее супруга проводится внутренняя проверка в колонии.