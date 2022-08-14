По следам Дмитрия Донского в Тульской области копают археологи Фото: материалы пресс-служб

Свидетельства активного ведения хоязйства продолжают находить археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» на поселениях у реки Мокрая Табола. Предметы, обнаруженные в непосредственной близости от места сражения, подтверждают версию, что Дмитрий Донской не случайно привел сюда свои войска – ему было жизненно важно сохранить многовековые торговые традиции и связи.

Археологический лагерь работает с начала июля в селище Себино-2. В XII-XV веках это было удобное место на стыке леса и степи. Здесь на правом берегу реки Мокрая Табола возник целый комплекс селищ общей площадью около 15 гектаров. Самым крупным и укрепленным населенным пунктом среди них было Пустое Красное городище. Местные жители занимались хлебопашеством, чему благоприятствовали целинные черноземные земли. Но их привлекал сюда и другой важный фактор: по Мокрой Таболе шла одна из ветвей Донского торгового пути. Эта крупная торговая речная артерия соединяла Азовское и Черное моря, Константинополь и Византию с Московской Русью.

В середине XIV века здесь наблюдается оживленная торговля. Отсюда везли в Крым, в частности, в Генуэзские колонии, в Приазовье кричное железо, хлеб, рабов, пушнину. Из ордынских городов по Донскому пути в московские княжества поступали товары, которые русские жители не умели производить: чугунные котлы, ременная гарнитура (наконечники ремней, пряжки), монетное серебро, бронзовые зеркала, поливная керамика с подглазурной росписью и другие.

Находки на селище Себино-2 подтверждают выдвинутые ранее научные теории.