«Яблочная история» пройдет в музее-усадьбе «Ясная Поляна» под Тулой Фото: Игорь КОПЫТОВ

Приехав в усадьбу в эти дни, посетители станут участником экскурсионных маршрутов «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу», а также присоединиться к детской экскурсии по заповеднику «Усадьба – маленький городок для большой семьи». Также получится побывать в яснополянской теплице на экскурсии «Сто первых растений» и совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями (рассчитаны на три возрастные категории – 5-8 лет, 9-12 лет и старше 12 лет; приобрести можно в кассе музея);

В этот день пройдет выступление фольклорных коллективов и тематические мастер-классы по валянию яблока, росписи плакетки с изображением яблока. А еще всех ждет дегустация яблочного варенья, блюд из специального яблочного меню и даже распроджажа саженцы яблонь.

Начало праздника в 12:00 сразу на протяжении трех суббот - 20 августа, 3 и 17 сентября 2022 года.