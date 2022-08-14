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Звезды14 августа 2022 10:01

В Чекалине Тульской области открылась новая выставка «В двух шагах от войны»

Проходит она в Девягорско-Лихвинском историко-ландшафтном музее-заповеднике
Игорь КОПЫТОВ
В Чекалине Тульской области открылась новая выставка «В двух шагах от войны»

В Чекалине Тульской области открылась новая выставка «В двух шагах от войны»

Фото: материалы пресс-служб

Выставка посвящена Великой Отечественной войне. Но не боям или иным событиям, а обыкновенным людям - простым бойцам и командирам, их жизни на передовой и в тылу. Советского солдата. Как жил боец на фронте, в каких условиях воевал, как был одет, что ел, чем занимался в короткие передышки между боями.

Банерная экспозиция «В двух шагах от войны» из Тульского военно-исторического музея дополнена предметами обмундирования советских солдат. Это крышка от солдатского котелка, противогаз, фляга, бритва, саперная лопатка, одежда и другие вещи.

Выставка будет работать до 16 октября.