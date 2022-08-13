В Ясной Поляне Тульской области закрылся волонтерский лагерь Фото: материалы пресс-служб

В работе лагеря приняли участие 18 стипендиатов Фонда Потанина из 14 университетов России. В течение 8 дней они помогали благоустраивать территорию яснополянской усадьбы, а также изучали толстовские места в окрестностях музея-заповедника.

Стипендиаты работали на мемориальных ландшафтных объектах музея-заповедника «Ясная Поляна». Они убрали поваленные деревья в лесу Чепыж, собрали порубочные остатки на лесном участке «Старая пасека» за рекой Воронкой, а также в Красном саду. На пашне за любимой скамейкой Толстого волонтеры собрали и погрузили более 300 тюков сена, убрали сорную траву из валков сена, пропололи и посеяли сенокосные травы на площади. Участники лагеря работали на территории мемориальной теплицы и усадебного огорода, а также ухаживали за цветниками и кустарниками на территории гостиничного комплекса музея.

После работы волонтеры отправлялись на экскурсии, участвовали в мастер-классах от сотрудников музея.