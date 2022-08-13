Выставка-ярмарка народных промыслов пройдет в тульском Музее декоративно-прикладного и народного искусства Фото: материалы пресс-служб

14 августа «Тульское музейное объединение» в рамках Года культурного наследия народов России организует мастер-классы по исконно русским ремеслам – филимоновской и тульской городской игрушке, тульской кудрявой всечке, белевскому кружеву, бисеронизанию, лозоплетению и тряпичной кукле.

Занятия позволят вылепить самостоятельно или расписать обожженную заготовку из синей глины, согласно традициям промысла. Те, кто выберет белевское кружево, научатся создавать его с помощью коклюшек.

Выставка-ярмарка пройдет с 12:00 до 20:00.