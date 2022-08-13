В Тульской области на Куликом поле обновляют пруды Фото: материалы пресс-служб

Каскад прудов восстановили во время благоустройства территории бывшей деревни Моховое под пространство нового музейного комплекса. Сегодня они служат не только для рекреационных целей, но и обеспечивают противопожарную безопасность. Строители музейного комплекса запустили в очищенные пруды первых карасиков. Сейчас с ними делят водное пространство щука, линь, успешно обжились раки. Несмотря на потоки посетителей, здесь выводят птенцов утки, на пруды в Моховом прилетают добывать еду серые цапли.

Для предотвращения зарастания прудов сотрудники музея запустили в водоемы и хороших санитаров - белых амуров из семейства карповых, которые питаются растительной пищей. Но вид еще только набирает возраст и ему требуется помощь человека, чтобы сохранить один из красивейших природных островков в музейном комплексе Куликова поля.

«Пруды подпитываются родниками. Мы стараемся не вмешиваться грубо в природу Куликова поля, не используем технику. Отмершие и разрастающиеся растения удаляем вручную, где косой, где вилами, где граблями. Убранный камыш даже используем в музейной деятельности – вяжем снопы для стрельбищ в «Богатырской заставе»» - рассказывает техник службы эксплуатации Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Чуканов.