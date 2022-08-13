Фестиваль меда ждет всех в Центральном парке Тулы Фото: Алексей ФОКИН

В центре парка всех посетителей ждет ярмарка-продажа, медовая лотерея, мастер-класс для детей, фотозона с деревянными лошадками и матершками.

Сегодня, 13 августа, в 13.00 на центральной эстраде стартует диджей-сет, в 14.00 — выступление вокалистов, в 15.00 всех будет веселить народный цыганский коллектив «Ягори».

14 августа — в 13.00 - на центральной эстраде стартует диджей-сет, в 14.00 — выступление вокалистов, в 15.00 — фольклорный ансамбль «Смороина», в 16.00 - народный цыганский коллектив «Ягори», а в 17.00 — выступление кавер-группы.