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Звезды13 августа 2022 8:00

Туляков приглашают на квест-путешествие «Вслед за грифоном»

В филиалах музея-заповедника «Куликово поле» отметят День археолога
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают на квест-путешествие «Вслед за грифоном»

Туляков приглашают на квест-путешествие «Вслед за грифоном»

Фото: материалы пресс-служб

13 августа можно будет познакомиться с подлинными археологическими находками, пройтись с экскурсоводом по историческому центру Тулы, попробовать себя в роли реставратора.

Начнется археологический квест в музее «Тульские древности». Посетители попробуют отыскать тайник, где хранятся материалы для создания поделки в виде грифона. Кроме того, участники квеста познакомятся с особенностями быта куликовских жителей в далеком XIV веке. Затем последует археологическая прогулка по центральной улице – проспекту Ленина.

Маршрут завершится в Музейном квартале. Экскурсовод расскажет, в каких местах проходили раскопки старой Тулы и какие открытия ждали археологов.

В научном центре «Археология и реставрация» сотрудники музея расскажут о раскопках в историческом центре Тулы, как жили горожане в XVII-XIX веках, приоткроют тайны тульских улиц, новостроек и торговых центров.