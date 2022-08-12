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Происшествия12 августа 2022 14:58

В Тульской области в исправительную колонию пытались передать героин

Замаскирован наркотик был в продуктовой передаче для осужденного
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области в исправительную колонию пытались передать героин

В Тульской области в исправительную колонию пытались передать героин

Фото: материалы пресс-служб

При досмотре внутри упаковки мюслей сотрудники исправительной колонии №4 обнаружили героин. Подмену распознали сотрудники отдела безопасности учреждения, о чем своевременно доложили своим коллегам из оперативного отдела.

Опираясь на имеющиеся сведения о противоправных намерениях осужденных доставить на территории ИК-4 наркотические средства, при приеме продуктовой передачи от жителя Брянской области. Наркотическое вещество потянуло на 1,98 грамма.

Со слов отправителя, о наличии в мюслях запрещенной начинки он не знал, дальнейшие разбирательства с ним продолжат сотрудники плавского отдела полиции. В отношении же адресата, которому предназначался десерт с сюрпризом, сотрудниками оперативного отдела ИК-4 проводится служебная проверка.