После прокурорской проверки тулякам запретят купаться в Барсуковском карьере Фото: Игорь КОПЫТОВ

В сети появились жалобы на то, что кто-то разместил на пляже в поселке Барсуки табличку с информацией, что территория является частной, а проход и проезд на нее запрещен. В ходе прокурорской проверки установлено, что земельный участок под Барсуковским карьером, который не является водным объектом, не поставлен на государственный кадастровый учет, государственная собственность на него не разграничена.

Перед купальным сезоном было обследовано дно карьера и установлено, что купаться здесь нельзя. При этом главное управление по Зареченскому террокругу не установило достаточное количество соответствующих знаков.

В результате прокуратура внесла главе Зареченского территориального округа администрации Тулы представление.