Выходные в Туле со Всероссийским днем физкультурника Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, 13 августа на площади Ленина, начиная с 10.00 на сцене: концертная программа с участием спортсменов спортивных школ города, воспитанников спортивных федераций Тульской области - художественная гимнастика, акробатический рок-н-ролл, чир спорт, батут, спортивная аэробика, спортивная акробатика, роллер спорт, рукопашный бой, тхэквондо. А также церемония награждения тренеров и спортсменов города Тулы и разнообразные конкурсы.

На самой площади пройдут детские эстафеты от фитнеса-клуба «#Вформе», подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты», футбольные состязания; флорбол «Веселые старты». Будут также работать бросковая зона Академии хоккея им. Б.П. Михайлова, площадки ВФСК ГТО, фотозона и аквагрим.

Рядом пройдут соревнования по беговелоспорту, лазертагу, жиму лежа, тяжелой атлетике, городкам, силовому экстриму, шашкам, скандинавской ходьбе. А еще все желающих ждут мастер-классы по шахматам, Kangoo Jumps, фехтованию и тхэквондо.

13 августа в Центре уличного баскетбола в 10.00 начнется муниципальный этап Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

14 августа в ЦПКиО им. П.П. Белоусова в 8.00 стартует тульский марафон «Щит и меч».