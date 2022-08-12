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Звезды12 августа 2022 13:50

В Туле пройдет вечер современной молодежной культуры

Пространство «Девятка» станет точкой слияния всего самого актуального и интересного, местом вдохновения и творчества
Игорь КОПЫТОВ
В Туле пройдет вечер современной молодежной культуры

В Туле пройдет вечер современной молодежной культуры

Фото: материалы пресс-служб

13 августа на летней площадке «Девятки» будет звучать живая музыка, местность украсят необычные инсталляции и перформансы, можно будет попробовать свои силы в настольных и уличных играх, стать участником мастер-классов, познакомиться с региональными брендами и приобрести изделия хенд-мейд на площадке «Летний маркет».

В программе выступления рок-групп «Омайгад» и «VASILKOV», выставка «Steampunk 2022», арт-экспозиции, мастер-классы танцевальных студий «V.I.DANCE» и «LOOK AT ME», арт-студии «Палитра», мастерской по росписи одежды «всякое разное».

Мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00.