Налоговики пытаются через суд обанкротить металлургический завод в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ФНС пытается через суд признать банкротом ООО «Металлургический завод «Ревякино». В иске заявлен долг в размере 94 328 486,72 рубля. Заявление поступило в суд 2 августа, но уже через неделю было принято решение оставить иск без движения - истец не предоставил документы о наличии у должника прав на движимое и недвижимое имущество. Не было в деле также представлено и доказательств того, что у предприятия есть имущество, которыми оно сможет покрыть расходы по делу о банкротстве.

С 23 мая 2022 года завод числится в стадии ликвидации. Процесс должен быть завершен до 16 мая 2023 года.

Все необходимые документы УФНС должно предоставить в суд до 9 сентября 2022 года.