Установлена личность устроившего ночную стрельбу в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Полицейские установили, кто устроил стрельбу в Новомосковске 2 августа на День ВДВ. О самом инциденте стало известно из появившегося в сети видео, на котором слышны продолжительные автоматные очереди на улице Дружбы и Космонавтов. Также выстрелы было слышно в районе парка.

Установлено, что стрелял 43-летний, предположительно пьяный, местный житель. Сам предмет, похожий на автомат, отправлен на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о привлечении мужчины к установленной законом ответственности.