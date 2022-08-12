В Тульской области участники спецоперации получили по 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

10 августа участники спецоперации из Тульской области получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Дополнительная мера поддержки семей контрактников и добровольцев, которые находятся на Украине, в ДНР или ЛНР, была установлена Губернатором Алексеем Дюминым. Для ее получения военнослужащим не пришлось подавать заявления. Средства автоматически переводятся на счет.

Списки получателей будут обновляться каждый месяц на основании данных от военного комиссариата Тульской области.