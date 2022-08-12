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Общество12 августа 2022 9:00

В Тульской области участники спецоперации получили по 100 тысяч рублей

Накануне контрактникам и добровольцам была перечислена единовременная выплата
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области участники спецоперации получили по 100 тысяч рублей

В Тульской области участники спецоперации получили по 100 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

10 августа участники спецоперации из Тульской области получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Дополнительная мера поддержки семей контрактников и добровольцев, которые находятся на Украине, в ДНР или ЛНР, была установлена Губернатором Алексеем Дюминым. Для ее получения военнослужащим не пришлось подавать заявления. Средства автоматически переводятся на счет.

Списки получателей будут обновляться каждый месяц на основании данных от военного комиссариата Тульской области.