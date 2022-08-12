12 августа дома на четырех улицах Тулы останутся без воды из-за ремонтных работ Фото: Алексей ФОКИН

12 августа, с 09:30 в Туле не будет холодной воды в домах по улице Н. Руднева, 62, 64, 64-а, 64-б, 64-в, 66, 68, 68-а, 70, 70-а и 72 и на проспекте Ленина, 115-а, 115-б, 117-а, 123.

Также с 10:00 без водоснабжения останутся жильцы домов на улице Столетова, 1-10 и 14-18, улица Д. Гумилевской, 3.

Ремонтные работы будут проводиться на улицах Н. Руднева, 72 и Столетова, 9 соответственно. По их окончании качество воды может ухудшиться по мутности и содержанию железа.