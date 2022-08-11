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Общество11 августа 2022 14:13

На Баташевском мосту в Туле обустраивают подъездные пути, а откроют 12 августа

Работы по реконструкции мостового сооружения находятся на финальной стадии
Игорь КОПЫТОВ
На Баташевском мосту в Туле обустраивают подъездные пути, а откроют 12 августа

На Баташевском мосту в Туле обустраивают подъездные пути, а откроют 12 августа

Фото: материалы пресс-служб

Сейчас здесь специалисты подрядной организации укладывают асфальт, обустраивают подъездные пути. Работы идут в ускоренном режиме, но из-за погодных условий сроки немного сдвинулись. Движение планируется запустить по-прежнему 12 августа, но ближе к вечеру.

Пока же всем желающим попасть из Пролетарского в Зареченский округ и обратно приходится пользоваться единственным оставшимся путем — через улицу Советскую.