Роспотребнадзор забраковал больше полутонны продуктов в детских лагерях Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Тульской Роспотребнадзор проверил 122 летних оздоровительных лагерей. В 61 из них проверки прошли совместно с прокуратурой.

Так, по итогам в 4,3% проб готовых блюд обнаружены несоответствия по микробиологическим показателям, в 2,4% - по вложению витамина «С», в 1,5% проб воды питьевой и в 1,3% смывов с инвентаря и оборудования пищеблока — отклонения по микробиологическим показателям.

Однако случаев массовых инфекционных заболеваний в детских лагерях Тульской области не зафиксировано.

Возбуждено 80 дел об административных нарушениях, назначено 76 штрафов на общую сумму 297 700 рублей. Кроме того, забраковано 506,2 кг пищевых продуктов и продовольственного сырья из-за отсутствия документации и маркировки.