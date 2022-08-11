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Общество11 августа 2022 13:17

На улице Союзной в Туле на две недели временно ограничат движение транспорта

Сейчас там ведется ремонт дорожного покрытия и обустройство сети ливневой канализации
Игорь КОПЫТОВ
На улице Союзной на две недели временно ограничат движение транспорта

На улице Союзной на две недели временно ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

Дорожные работы организованы на участке от улицы Менделеевской до Благовещенского переулка. Также предусмотрено восстановление работоспособности участка ливневой канализации по улице Союзной до 1 сентября 2022 года. Поэтому принято решение с 13 по 27 августа ограничить здесь движение транспорта.

В этот период альтернативными путями объезда будут являться улицы Революции и Благовещенская. Но улице Революции будет временно разрешен поворот налево с улицы Союзная и движение в сторону улицы Менделеевской.

На улице Союзной на две недели временно ограничат движение транспорта

На улице Союзной на две недели временно ограничат движение транспорта

Фото: материалы пресс-служб