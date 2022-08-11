По просьбе жителей в Новомосковске Тульской области переносят памятник Ленину Фото: материалы пресс-служб

На улице Маяковского в Новомосковске Тульской области демонтировали памятник Владимиру Ленину. Вождь мирового пролетариата обретет новое место в не так давно созданном в городе небольшой мемориально-исторический комплекс со скульптурными композициями советских времен.

Еще по весне в соцсетях жители города химиков активно обсуждали тему переноса скульптуры, ибо улица Маяковского на данном участке состояла из предназначенных под снос старых бараков. На их фоне Ленин выглядел неуместно. К тому же были опасения, что новый застройщик не сохранит памятник. К счастью, ситуация разрешилась положительно дл гипсового Ильича.