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Общество11 августа 2022 8:12

На месте бывшего здания банка «Тульский промышленник» построят многоэтажку

К сносу финансовой цитадели уже приступили
Игорь КОПЫТОВ
На месте бывшего здания банка «Тульский промышленник» построят многоэтажку

На месте бывшего здания банка «Тульский промышленник» построят многоэтажку

Фото: СОЦСЕТИ

На улице Смидович в Туле снесут бывшее здание банка «Тульский промышленник». На его месте появится многоэтажный жилой дом.

Документация уже получила положительное заключение экспертизы и согласование на строительство у жителей. Будущее здание будет насчитывать 8 надземных и один подземный этаж. Застройщик обременен благоустройством прилегающей территории - после ввода новостройки в эксплуатацию он должен будет реконструировать внутриквартальные проезды.