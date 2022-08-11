На месте бывшего здания банка «Тульский промышленник» построят многоэтажку Фото: СОЦСЕТИ

На улице Смидович в Туле снесут бывшее здание банка «Тульский промышленник». На его месте появится многоэтажный жилой дом.

Документация уже получила положительное заключение экспертизы и согласование на строительство у жителей. Будущее здание будет насчитывать 8 надземных и один подземный этаж. Застройщик обременен благоустройством прилегающей территории - после ввода новостройки в эксплуатацию он должен будет реконструировать внутриквартальные проезды.