В Туле поймали 15-летнего мотоциклиста без водительских прав Фото: материалы пресс-служб

В рамках профилактического мероприятия, направленного на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, которое проводится по 12 августа на территории Тульской области, наряд ДПС обратил внимание на движущийся без государственного регистрационного знака питбайк Racer RC125-PM. За его рулем находился молодой человек без шлема и защитной экипировки. В ходе проверки документов выяснилось, что водителем является юноша 2007 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, а питбайк не зарегистрирован в ГИБДД в установленном порядке.

Инспекторы ДПС незамедлительно вызвали на место законного представителя – маму 15-летнего водителя. Так как несовершеннолетний нарушитель не достиг возраста административной ответственности, то именно она понесет ответственность за сына.