В Туле появятся новые площадки для реализации собственной продукции Фото: материалы пресс-служб

Сегодня в областной столице действуют 16 ярмарочных площадок. На их территории ярмарок ведут торговлю местные сельхозпроизводители, выделены бесплатные места для реализации продукции, выращенной на приусадебных участках.

Также для реализации продукции, выращенной на личных подсобных хозяйствах, на безвозмездной основе организованы торговые места по следующим адресам:

- Хлебная площадь, 8 - 76 торговых мест,

- ул. Комсомольская, 51, ТК «Хопер» - 15 торговых мест,

- ул. Коминтерна, 30, ярмарка на ул. Фрунзе - 12 торговых мест,

- пр. Ленина, 110, ТК «Южный» - 20 торговых мест,

- ул. Ак. Павлова, 2, ТК «Салют» - 55 торговых мест.

Дополнительно благоустроены торговые места в районе дома № 38 по ул. Вильямса.