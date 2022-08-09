10 августа в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Электричество отключат по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 50 стр.1 и 2, 52, 52-б, 54, 54-а; ул. Ф. Энгельса97, 99, 103; ул. Л. Толстого, 85, 85 к.2, 87, 89;

с 09:00 до 17:00 - ул. Коминтерна, 8, 11; ул. Ленина, 13, 18; ул. Сойфера, 26-а; Мясново: 11-й Полюсный пр-зд, 50; п. Хомяково: ул. Хомяковская, 26; 6-й пр-зд, 19-40, 35-а; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 3-й Речной пр-зд, 1-11; ул. Речная, 11-16; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а, 15-а; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.); 8-й пр-зд, 27; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 33-а, 22-а, 24-а, 19-в, 19-г, 21-б, 21-в; 10-й пр-зд, 22-39, 35-а; 11-й пр-зд, 3-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.); ул. Октябрьская, 299-а; ул. Красноворотская (ГСК № 29); ул. Малаховская, 8; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23;

с 09:00 до 18:00 - ул. М. Тореза, 12, 14.