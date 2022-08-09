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Общество9 августа 2022 14:35

Пруд в Платоновском парке Тулы спустили почти до дна из-за ремонта плотины

Пользователи соцсетей заметили, что он практически высох
Игорь КОПЫТОВ
Пруд в Платоновском парке Тулы спустили почти до дна из-за ремонта плотины

Пруд в Платоновском парке Тулы спустили почти до дна из-за ремонта плотины

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в парке ведутся ремонтные работы на плотине, которые должны завершиться до октября. По этой причине водное зеркало осушили, а до прежней высоты уровень воды поднимут по осени. Контроль за понижением уровня воды в пруду осуществляют представители Маслово-Окского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству. Таков официальный ответ окружной администрации.

Впрочем, местные жители высказывают опасения, что воды осталось совсем мало: «...рабочие обещали, что по смете должны спустить на 3 метра, а в этом пруду живет много хорошей рыбы, которая просто погибнет!»