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Происшествия9 августа 2022 12:54

Спортивные брюки с наркотическим сюрпризом не дошли до адресата в тульском СИЗО

Сотрудники тульского следственного изолятора №1 при приеме вещевой передачи для обвиняемого пересекли передачу запрещенных веществ
Игорь КОПЫТОВ
Спортивные брюки с наркотическим сюрпризом не дошли до адресата в тульском СИЗО

Спортивные брюки с наркотическим сюрпризом не дошли до адресата в тульском СИЗО

Фото: материалы пресс-служб

Тайник с полимерным свертком, внутри которого находилось неизвестное порошкообразное вещество белого цвета, ухищренным образом был скрыт во внутреннем шве брюк. Его обнаружила сотрудница комнаты приема передач. «Курьер» пояснил, что вещи, среди которых и спортивные штаны, ему дала гражданская жена одного из обвиняемых. Женщина попросила осуществить передачу вместо нее, объяснив это срочным отъездом в другой город и отсутствием времени. О тайнике мужчина ничего не знал.

Так или иначе его забрали в полицию, содержимое полимерного свертка передали на экспертизу, а в отношении адресата, которому предназначались брюки с сюрпризом, проводится служебная проверка, по результатам которой он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.