Спортивные брюки с наркотическим сюрпризом не дошли до адресата в тульском СИЗО Фото: материалы пресс-служб

Тайник с полимерным свертком, внутри которого находилось неизвестное порошкообразное вещество белого цвета, ухищренным образом был скрыт во внутреннем шве брюк. Его обнаружила сотрудница комнаты приема передач. «Курьер» пояснил, что вещи, среди которых и спортивные штаны, ему дала гражданская жена одного из обвиняемых. Женщина попросила осуществить передачу вместо нее, объяснив это срочным отъездом в другой город и отсутствием времени. О тайнике мужчина ничего не знал.

Так или иначе его забрали в полицию, содержимое полимерного свертка передали на экспертизу, а в отношении адресата, которому предназначались брюки с сюрпризом, проводится служебная проверка, по результатам которой он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.