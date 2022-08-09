В Тульской области прокуратура добилась пересмотра приговора двум наркодилерам. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Тульский областной суд в апреле осудил 33-летнего уроженца Курской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств посредством Интернета в составе группы, а также 25-летнего уроженца Пермская края за покушение на незаконный сбыт, незаконное производство и хранение прекурсоров и наркотических средств, а также хранение без цели сбыта психотропных веществ. Все случаи рассматривались как особо крупные размеры, и срок первому составил 9, а второму 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако согласно решению апелляционной инстанции, дело курчанина разделили на три самостоятельных, назначив ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы, а пермяку дали 15 лет и 10 месяцев.

Приговор в законную силу вступил.