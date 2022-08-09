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Происшествия9 августа 2022 11:53

В Тульской области вынесен приговор несостоявшимся угонщикам элитного авто

Несмотря на то, что само преступление злоумышленникам не удалось совершить, наказание все же они понесут
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области вынесен приговор несостоявшимся угонщикам элитного авто

В Тульской области вынесен приговор несостоявшимся угонщикам элитного авто

Фото: Алексей ФОКИН

Действуя по предварительному сговору, 33-летний житель Свердловска и его 31-летний судимый житель Москвы в мае 2021 года, распределив преступные роли, попытались угнать автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, припаркованный на проспекте Ленина в Туле.

Однако, заметив сотрудников полиции, осуществляющих наблюдение в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, злоумышленники покинули место совершения преступления. Тем не менее, в последствии они были задержаны.

Суд, руководствуясь п. «б» ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ - покушение на кражу, совершенное в особо крупном размере, а авто стоило более 5 млн рублей - приговорил угонщиков к 2,5 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.