Уклонист из Ясногорская Тульской области предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 19-летний молодой человек, годный к прохождению воинской службы, был уведомлен о необходимости явиться в военный комиссариат 22 июня для прохождения медицинского освидетельствования. Однако, ни в этот день, ни в последующие, не имея уважительных причин и оснований он на комиссию не явился.

Теперь парень обвиняется по ч .1 ст. 238 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу. Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд.