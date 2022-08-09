Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 11:25

Уклонист из Ясногорская Тульской области предстанет перед судом

Прокурор Ясногорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодого человека
Игорь КОПЫТОВ
Уклонист из Ясногорская Тульской области предстанет перед судом

Уклонист из Ясногорская Тульской области предстанет перед судом

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 19-летний молодой человек, годный к прохождению воинской службы, был уведомлен о необходимости явиться в военный комиссариат 22 июня для прохождения медицинского освидетельствования. Однако, ни в этот день, ни в последующие, не имея уважительных причин и оснований он на комиссию не явился.

Теперь парень обвиняется по ч .1 ст. 238 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу. Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд.