Подтолкнули друг друга: тройное ДТП на трассе под Тулой Фото: материалы пресс-служб

8 августа в 13:20 на 177-м километре автодороги М-2 «Крым» под Тулой 53-летний мужчина за рулем Toyota Camry в результате неправильно выбранной дистанции столкнулся с движущейся в попутном направлении Skoda Karoq под управлением 58-летнего водителя. После чего Toyota «подтолкнула» Skoda Octavia с 36-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Skoda Octavia – две женщины 64 и 36 лет, которые были госпитализированы с различными травмами, а также 6-летняя девочка, которая после оказания медицинской помощи отпущена.