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Происшествия9 августа 2022 9:37

Тулячка пыталась пронести в исправительную колонию 22 телефонных сим-карты

Сотрудники ИК №4 пресекли попытку доставить на режимную территорию запрещенные предметы
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка пыталась пронести в исправительную колонию 22 телефонных сим-карты

Тулячка пыталась пронести в исправительную колонию 22 телефонных сим-карты

Фото: материалы пресс-служб

При досмотре женщины, прибывшей на длительное свидание к своему супругу во внутреннем кармане сумки сотрудники Плавской колонии обнаружили 22 аккуратно запакованные сим-карты популярных мобильных операторов. Задержанная заявила, что о этом она ничего не знала.

В результате осужденный остался без длительного свидания, вместо этого в отношении него сотрудниками оперативного отдела ИК-4 проводится проверка, устанавливаются лица, которым предназначалась запрещенная посылка. А супруге его грозит наказание по ст. 19.12 КоАП РФ.