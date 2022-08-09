Тулячка пыталась пронести в исправительную колонию 22 телефонных сим-карты Фото: материалы пресс-служб

При досмотре женщины, прибывшей на длительное свидание к своему супругу во внутреннем кармане сумки сотрудники Плавской колонии обнаружили 22 аккуратно запакованные сим-карты популярных мобильных операторов. Задержанная заявила, что о этом она ничего не знала.

В результате осужденный остался без длительного свидания, вместо этого в отношении него сотрудниками оперативного отдела ИК-4 проводится проверка, устанавливаются лица, которым предназначалась запрещенная посылка. А супруге его грозит наказание по ст. 19.12 КоАП РФ.