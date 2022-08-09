Директор строительной компании отправится под суд за падение своего рабочего с крыши в Тульской области. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Установлено, что 9 июня обвиняемый, нарушив требования охраны труда и строительных норм и правил, допустил к ремонту кровли одного из корпусов предприятия 19-летнего жителя Узловой. При этом с молодым человеком фирмой не был заключен трудовой договор, он не прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и не прошел соответствующую стажировку. В результате потерпевший получил травмы при падении с высоты более 8 метров.

Следователями города Узловая Тульской области теперь завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего директора фирмы. Уголовное дело направлено Узловскому межрайонному прокурору для принятия решения.