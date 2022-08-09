В Туле задержали ночного лихача на «десятке» Фото: материалы пресс-служб

Поздно вечером госавтоинспекторы попытались остановить стремительно двигавшийся по улице Кирова автомобиль ВАЗ 21103, но водитель проигнорировал их требование. Экипаж незамедлительно последовал за нарушителем. К счастью погоня оказалась недолгой. На улице Шухова стражи порядка остановили нарушителя. Им оказался 26-летний мужчина с явными признаками опьянения, кроме того, ранее уже лишенный водительских прав. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя собраны материалы дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Кроме того, составлены три административных протокола: по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление без прав (штраф — 30 тысяч рублей), по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за отказ остановиться (штраф от 500 до 800 рублей), по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки (штраф в размере 800 рублей).