На тулячку, чей ребенок чуть не упал с 7 этажа, составили протокол Фото: СОЦСЕТИ

Мать маленького мальчика привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В отношении женщины составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в соцсетях появился ролик, на котором маленький мальчик стоял на подоконнике седьмого этажа дома № 8 на ул. Советской. Только благодаря мерам, предпринятым очевидцами, трагедии удалось избежать.

Известно, что в момент инцидента 36-летняя женщина находилась в квартире вместе с сожителем, они были пьяны. Также известно, что у женщины есть еще один ребенок, однако родительских прав на него она лишена.