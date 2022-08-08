В Тульской области будут судить насильника и убийцу двух девушек Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 53-летнего уроженца поселка Арсеньево. Ему инкриминируется совершение в 2002 и 2012 годах четырех тяжких преступлений.

По версии следствия, 53-летний мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, в июле 2002 года изнасиловал и убил 18-летнюю студентку. А уже в ноябре 2012 года надругался над 10-летней жительницей Арсеньевского района.

Уголовное дело по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ направлено в Суворовский районный суд, который решит вопрос о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера.