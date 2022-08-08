Роман Сафьян будет судить матч тульского «Арсенала» и «Балтики» Фото: материалы пресс-служб

Судьей игры выступит Роман Сафьян из Москвы. Ему помогут Александр Кудрявцев и Сергей Каруненко. Инспектировать будут Александр Костин (Московская область), делегат ФНЛ Михаил Филатов из Калининграда.

На данный момент туляки идут на четвертом месте, имея в активе 7 очков. В случае победы красно-желтые выйдут на первое-второе место, имея одинаковое количество очков с КАМАЗом. Соперники не раз встречались еще в рамках Первой лиги СССР. В российской истории в Первой лиге оппоненты встречались 12 раз. В 2005 году команды играли в рамках Второго дивизиона – на их счету по одной победе с минимальным счетом. Дважды (1994 и 2001 годы) «Арсенал» выбивал калининградцев из Кубка России. Последний раз команды встречались в Первой лиге в 2016 году. В гостях оружейники обыграли соперника со счетом 4:1.