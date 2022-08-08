В Тульской области осудят троих мужчин, под видом полицейских обманывавших пенсионеров Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, с 17 января по 19 марта 2022 года соучастники, представляясь сотрудниками полиции и будучи одетыми в полицейскую форму, заходили в квартиры пожилых людей. Один из злоумышленников отвлекал хозяев, в то время как второй находил и забирал деньги. Третий подельник ждал их в автомобиле. Таким образом было совершено 6 краж на территории Тулы, Ефремовского, Кимовского и Алексинского районов Тульской области. У потерпевших похищено более полумиллиона рублей.

Поймали преступников на очередном деле: 28 марта в очередной раз представившись 84-летнему пенсионеру сотрудниками полиции, мошенники ввели его в заблуждение относительно своих полномочий, убедив пенсионера передать им 150 тысяч рублей. Однако были задержаны настоящими правоохранителями в Алексине у банкомата.

Теперь 22-летнего гражданина иностранного государства, 33-летнего туляка и 27-летнего жителя города Энгельса Саратовской области будут судить по статьям 158 и 159 УК РФ.