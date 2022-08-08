Главный тульский полицейский стал почетным донором Фото: материалы пресс-служб

Начальнику регионального Управления МВД Сергею Галкину присвоено звание «Почетный донор России». Многие годы он жертвовал кровь, своим примером призывая личный состав органов внутренних дел Тульской области приносить пользу гражданам не только на службе.

По словам Сергея Галкина, он и в дальнейшем намерен продолжать донорское дело: «Есть много способов помогать людям. Они не требуют героизма, важны сознательность и ответственность. И донорство один из этих способов. Любой посильный вклад донора ценен, тем более если он от чистого сердца».