2 золота и 2 серебра на Всероссийских соревнованиях по шашкам завоевали туляки

4 медали на Всероссийских соревнованиях по шашкам завоевали туляки Фото: СОЦСЕТИ

В Орле собрались 90 шашистов из 11 регионов России. Тульские спортсмены отличились четырежды. Так, Арсений Цынов занял первое место в классической программе, набрав 13 очков из 16 возможных. Тот же результат он показал в молниеносной программе, добавив в копилку второе золото.

Серебро на счету Григория Гетманского – он набрал 12 очков. В молниеносной программе среди мальчиков и девочек до 9 лет также второе место заняла тулячка Ксения Мячикова с 9 очками из 16 возможных.