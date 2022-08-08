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Спорт8 августа 2022 8:09

2 золота и 2 серебра на Всероссийских соревнованиях по шашкам завоевали туляки

Турнир был посвящен памяти экс-чемпиона СССР Сергея Овечкина
Игорь КОПЫТОВ
4 медали на Всероссийских соревнованиях по шашкам завоевали туляки

4 медали на Всероссийских соревнованиях по шашкам завоевали туляки

Фото: СОЦСЕТИ

В Орле собрались 90 шашистов из 11 регионов России. Тульские спортсмены отличились четырежды. Так, Арсений Цынов занял первое место в классической программе, набрав 13 очков из 16 возможных. Тот же результат он показал в молниеносной программе, добавив в копилку второе золото.

Серебро на счету Григория Гетманского – он набрал 12 очков. В молниеносной программе среди мальчиков и девочек до 9 лет также второе место заняла тулячка Ксения Мячикова с 9 очками из 16 возможных.