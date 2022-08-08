Охранник ресторана в Туле обокрал посетителя Фото: Алексей ФОКИН

Рассеянный 32-летний туляк оставил сумку без присмотра в фойе в одном из ресторанов на улице Староникитской. Впрочем, вскоре ему ее передал охранник. Но только сумку, без находившихся в ней денег.

О пропаже посетитель ресторана оперативно сообщил в полицию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения удалось быстро найти подозреваемого. Им оказался тот самый 46-летний охранник заведения.

Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, в его отношении возбуждено уголовное дело о краже.