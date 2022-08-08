506 административных дел заведено в Тульской области по итогам проверок питания в школах Фото: Алексей ФОКИН

В регионе за шесть месяцев в общеобразовательных организациях отобрано специалистами Роспотребнадзора 3266 проб. Отклонения по микробиологическим показателям в выявлены 22, по фактической калорийности — в 21, по вложению витамина «С» — в 5 образцах готовых блюд.

Продовольственного сырья и пищевой продукции исследованы 1031 проба. Отклонения выявлены по микробиологическим показателям в 7 образцах, по физико-химическим показателям — в 5.

За выявленные нарушения возбуждено 506 дел об административном правонарушении, снято с реализации 492 кг пищевой продукции по причине нарушений условий хранения пищевых продуктов, сроков годности, замечаний к маркировке продуктов.