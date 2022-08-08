Три матча «Спартакиады сильнейших» проведут дома волейболистки «Тулицы» Фото: СОЦСЕТИ

Соперницами тулячек в группе «Б» станут спортсменки из Татарстана (17 августа), Саратовской (18 агуста) и Свердловской областей (19 августа).

Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 10 августа по 2 октября. Соревнования примут спортивные объекты 12 регионов страны в 39 видах спорта, а медали будут оспаривать 9 200 спортсменов.

Торжественное открытие соревнований в Туле состоится 17 августа в 18.30.