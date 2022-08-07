150 метров железнодорожного полотна похитили в Тульской области и сдали в металлолом Фото: материалы пресс-служб

В Туле направлены в суд уголовные дела о хищении свыше 6 тонн рельсов и покушении на кражу еще 3 тонн верхнего строения пути.

В ходе предварительного следствия было установлено, что трое жителей Орловской области 45, 37 и 31 лет вступили в преступный сговор с целью хищения части железнодорожного пути, расположенного в Белевском районе на перегоне станций Веженка и Белёв.

С помощью металлического троса и газорезательного оборудования злоумышленники распилили 100 метров рельсовой нити на удобные для транспортировки фрагменты, загрузили их в машину и сдали в пункт приема металла. Вес похищенного составил 6 тонн 228 килограмм, а сумма, причиненная железнодорожной организации, составила почти 180 тысяч рублей.

Несколькими днями позже приятели решили совершить еще один рейс, однако были задержаны сотрудниками транспортной полиции. У злоумышленников изъяли свыше 3 тонн металлических деталей.

Расследование завершено, уголовные дела направлены в суд.