В водохранилище Советска Щекинского района утонул 33-летний мужчина

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту происшествия на водохранилище в Советске Щекинского района. 33-летний мужчина утонул в месте, где запрещено купание. Есть информация, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, предыдущая трагедия на этом же водохранилище произошло 28 июня – здесь утонул 11-летний мальчик.

Фото: материалы пресс-служб