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Происшествия7 августа 2022 8:58

В водохранилище Советска Щекинского района утонул 33-летний мужчина

Трагедия произошла 5 августа
Игорь КОПЫТОВ
Региональный следственный комитет проводит проверку по факту происшествия на водохранилище в Советске Щекинского района. 33-летний мужчина утонул в месте, где запрещено купание. Есть информация, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, предыдущая трагедия на этом же водохранилище произошло 28 июня – здесь утонул 11-летний мальчик.

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту происшествия на водохранилище в Советске Щекинского района. 33-летний мужчина утонул в месте, где запрещено купание. Есть информация, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, предыдущая трагедия на этом же водохранилище произошло 28 июня – здесь утонул 11-летний мальчик.

Фото: материалы пресс-служб

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту происшествия на водохранилище в Советске Щекинского района.

33-летний мужчина утонул в месте, где запрещено купание. Есть информация, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати, предыдущая трагедия на этом же водохранилище произошло 28 июня – здесь утонул 11-летний мальчик.