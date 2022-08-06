В Туле из-за жары продолжают бесплатно раздавать воду
Фото: Алексей ФОКИН
Воду будут раздавать в точках по продаже кваса по следующим адресам:
- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;
- перекресток ул. Смидовича и 9 Мая, 5;
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Ложевая, 123 (ост. Степанова);
- перекресток ул. Кутузова, 16 и ул. Шухова;
- перекресток ул. Марата, 24 и ул. Плеханова;
- Красноармейский проспект, 17;
- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Октябрьская, 95;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62;
- проспект Ленина, 28.
Также отдельный шатер поставят на перекрестке пр. Ленина и ул. Советской.