В Туле из-за жары продолжают бесплатно раздавать воду Фото: Алексей ФОКИН

Воду будут раздавать в точках по продаже кваса по следующим адресам:

- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;

- перекресток ул. Смидовича и 9 Мая, 5;

- ул. Кутузова, 13;

- ул. Ложевая, 123 (ост. Степанова);

- перекресток ул. Кутузова, 16 и ул. Шухова;

- перекресток ул. Марата, 24 и ул. Плеханова;

- Красноармейский проспект, 17;

- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

- ул. Фрунзе, 5;

- ул. Октябрьская, 95;

- ул. М. Горького, 14;

- ул. Октябрьская, 9;

- ул. Пузакова, 5;

- ул. Кауля, 45;

- ул. Н. Руднева, 62;

- проспект Ленина, 28.

Также отдельный шатер поставят на перекрестке пр. Ленина и ул. Советской.