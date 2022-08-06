В Тульской области посылка с наркотиками не дошла до адресата в колонии Фото: материалы пресс-служб

Злоумышленники попытались доставить осужденным Новомосковской колонии полимерный пакет с находящимися в нем веществами растительного и синтетического происхождения. Вместо осужденных незаконный груз перехватили сотрудники учреждения. Изъятый пакет был опечатан и направлен на экспертизу, в результате которой установлено, что вещество в виде кристаллов является смесью содержащей наркотическое средство – производное N-метилэфедрона - массой 0,18 грамм, а вещество коричневого цвета в виде брикета – гашиш массой 1,7 грамма.

По данному факту сотрудниками оперативного отдела ИК-6 проводится служебная проверка.